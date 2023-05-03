«Урал» — ЦСКА: Заболотный выйдет с первых минут в матче Кубка России

«Урал» и ЦСКА назвали стартовые составы на ответный матч финала Пути РПЛ Кубка России.

Напомним, что первая игра в Москве завершилась вничью - 1:1.

«Урал»: Помазун, Бегич, Эмерсон, Кулаков, Бивеев, Сиссе, Мишкич, Юшин, Ранджелович, Бикфалви, Влут.

ЦСКА: Акинфеев, Гайич, Роша, Дивеев, Мойзес, Обляков, Зделар, Кучаев, Мендес, Медина, Заболотный.

Добавим, что победитель встречи сыграет в решающем матче за трофей.

Игра начнется в 17:00 по московскому времени. Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Михаилом Ивановым из Костромы.