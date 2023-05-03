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Усманов продолжал финансировать «Эвертон» после введения санкций

К клубу возникли вопросы.
Усманов продолжал финансировать «Эвертон» после введения санкций
03 мая 2023 16:06
автор: Максим Скороходов
автор фото: Getty Images

Российский бизнесмен Алишер Усманов продолжал финансировать футбольный клуб «Эвертон» после того, как правительство Великобритании ввело против него санкции в 2021 году, сообщает The Guardian.

Также источник уверяет, что некоторые тренеры заявляли, что в январе проходили собеседование в присутствии Усманова.

На данный момент клубом владеет Фархадом Мошири, однако в прессе появилась информация, что часть финансовых вложений является подарком от Усманова. Мошири это опровергает.

Добавим, что «Эвертон» занимает предпоследнее 19-е место в АПЛ набрав в 34 турах 29 очков.

источник: The Guardian
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