Усманов продолжал финансировать «Эвертон» после введения санкций

Российский бизнесмен Алишер Усманов продолжал финансировать футбольный клуб «Эвертон» после того, как правительство Великобритании ввело против него санкции в 2021 году, сообщает The Guardian.

Также источник уверяет, что некоторые тренеры заявляли, что в январе проходили собеседование в присутствии Усманова.

На данный момент клубом владеет Фархадом Мошири, однако в прессе появилась информация, что часть финансовых вложений является подарком от Усманова. Мошири это опровергает.

Добавим, что «Эвертон» занимает предпоследнее 19-е место в АПЛ набрав в 34 турах 29 очков.