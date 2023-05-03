«Горжусь собой». Кудерметова - о выходе в полуфинал турнира в Мадриде

Российская теннисистка Вероника Кудерметова отреагировала на свой выход в полуфинал турнира в Мадриде.

Напомним, что сегодня 26-летняя спортсменка победила третью ракетку мира Джессику Пегулу из США (6:4, 0:6, 6:4).

«Cчастлива и очень горжусь собой, потому что в каждом матче играла по три сета. Однако все встречи до этой длились по три часа, а сегодня мы играли только два, поэтому чувствую себя свежей!» — цитирует Кудерметову пресс-служба WTA.

За выход в финал турнира россиянка сразится с победительницей встречи Ига Свентек (Польша) - Петра Мартич (Хорватия).