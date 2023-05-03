Судья отменил гол ЦСКА в начале матча Кубка России с «Уралом»

ЦСКА мог открыть счет во втором матче финала Пути РПЛ Кубка России с «Уралом».

В начале встречи атака московской команды завершилась взятием ворот после удара форварда Антона Заболотного. Мяч в ворота переправил Мойзес.

Главный арбитр встречи обратился к своим коллегам из VAR-центра, которые решили отменить гол после видеопросмотра. По мнению судей, бразильский защитник находился в положении вне игры, когда отправлял мяч в ворота «Урала».

Напомним, что первая игра команд в Москве завершилась вничью - 1:1.