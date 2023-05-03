«Урал» - ЦСКА: московский клуб ведет в счете после первого тайма матча Кубка России

В Екатеринбурге завершился первый тайм ответной игры финала Пути РПЛ Кубка России между местным «Уралом» и московским ЦСКА.

По итогам первой половины основного времени встречи счет - 1:0 в пользу армейцев.

Автором гола стал полузащитник Хесус Медина. Парагвайский футболист отличился на третьей компенсированной минуте.

Отметим, что гости имели шанс на то, чтобы повести в счете уже на 10-й минуте. Форвард ЦСКА Антон Заболотный мог записать на свой счет забитый гол. Его партнер по команде Мойзес переправил мяч, который летел в ворота, находясь в офсайде.

После видеопросмотра судьи отменили взятие ворот.

Добавим, что главный арбитр Сергей Иванов не вынес предупреждений игрокам по итогам тайма.