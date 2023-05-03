Влут реализовал пенальти и сравнял счет в матче Кубка России «Урал» - ЦСКА

«Урал» сравнял счет в матче против ЦСКА в рамках ответного матча финала Пути РПЛ Кубка России.
На 51-й минуте встречи хозяева получили право на 11-метровой после фола против полузащитника Рая Влута.
Арбитр встречи Сергей Иванов посмотрел повтор эпизода и назначил пенальти.
Влут сам подошел к точке и отправил мяч в ворота. Счет в матче стал равным - 1:1.
Напомним, что в первом тайме гол забил полузащитник ЦСКА Хесус Медина.
Добавим, что первая игра команд в Москве завершилась вничью - 1:1.
источник: «Советский спорт»