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ЦСКА обыграл на выезде «Урал» и вышел в финал Кубка России

Команды могут вновь встретиться в решающем матче.
ЦСКА обыграл на выезде «Урал» и вышел в финал Кубка России
03 мая 2023 18:57
автор: Александр Поволоцкий
автор фото: РИА Новости

ЦСКА стал финалистом Кубка России, оказавшись сильнее «Урала» по итогам двухматчевого противостояния.

Игра в Екатеринбурге завершилась со счетом 2:1 в пользу команды Владимира Федотова.

В составе армейцев отличились Хесус Медина (45+3) и Федор Чалов (57).

У хозяев автором гола стал Рай Влут. Он реализовал пенальти на 51-й минуте.

Первый матч в Москве завершился со счетом 1:1. Соперник ЦСКА по суперфиналу определится позднее. Им может стать «Урал» если обыграет победителя встречи «Краснодар» - «Акрон».

Кубок России. Финал Пути РПЛ

Ответный матч

«Урал» (Екатеринбург) - ЦСКА (Москва) - 1:2 (0:1)

Голы: Влут, 51 (пен.) - Медина, 45+3, Чалов, 57.

«Урал»: Помазун, Бегич, Эмерсон, Кулаков, Бивеев, Сиссе (Сунгатулин, 87), Мишкич, Юшин (Железнов, 71), Ранджелович (Подберезкин,82), Бикфалви, Влут.

ЦСКА: Акинфеев, Гайич, Роша, Дивеев, Мойзес, Обляков, Зделар, Кучаев (Чалов, 46), Мендес, Медина, Заболотный.

источник: «Советский спорт»
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