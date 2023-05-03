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«Краснодар» и «Акрон» огласили стартовые составы на матч Кубка России

Игра стартует в 19:30 мск.
03 мая 2023 19:00
автор: Сергей Иванов

Стали известны стартовые составы «Краснодара» и «Акрона» на матч первого этапа финала Пути регионов Кубка России.

Отметим, что встреча между командами состоится в среду, 3 мая, в Краснодаре. Начало – в 19:30 мск. Главным арбитром игры был назначен Артем Чистяков.

«Краснодар»: Сафонов, Рамирес, Алонсо, Кайо, Петров, Баньяц, Ленини, Сперцян, Батчи, Ахметов, Кордоба.

«Акрон»: Волков, Зуев, Ходжаниязов, Савичев, Полубояринов, Макаров, Чудин, Песегов, Килин, Понсе, Салтыков.

Напомним, что победитель сегодняшнего матча выйдет во второй этап финала Пути регионов. В нем команда сыграет с «Уралом», ранее уступившем ЦСКА (1:2).

источник: «Советский спорт»
«Краснодар» и «Акрон» огласили стартовые составы на матч Кубка России
Игра стартует в 19:30 мск.
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