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️Блогер Ковальчук стал спортивным директором академии «Ариса»

В составе главной команды играет Александр Кокорин.
03 мая 2023 19:21
автор: Александр Поволоцкий

Российский блогер Никита Ковальчук назначен спортивным директором академии кипрского «Ариса».

Как сообщает пресс-служба клуба из Лимасола, в обязанности «Картавого Ника» будет входить селекция, организация тренировочных циклов команд академии, а также развитие тренеров и спортсменов.

Отмечается, что Ковальчук продолжит работу на посту ассистента главного тренера «Ариса» (до 19 лет).

Напомним, что ранее Никита входил в тренерский штаб молодежной команды «Сочи». Кроме того, блогер тренировал женскую и юношескую команды латвийской «Метты».

источник: «Советский спорт»
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