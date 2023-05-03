️Блогер Ковальчук стал спортивным директором академии «Ариса»

Российский блогер Никита Ковальчук назначен спортивным директором академии кипрского «Ариса».

Как сообщает пресс-служба клуба из Лимасола, в обязанности «Картавого Ника» будет входить селекция, организация тренировочных циклов команд академии, а также развитие тренеров и спортсменов.

Отмечается, что Ковальчук продолжит работу на посту ассистента главного тренера «Ариса» (до 19 лет).

Напомним, что ранее Никита входил в тренерский штаб молодежной команды «Сочи». Кроме того, блогер тренировал женскую и юношескую команды латвийской «Метты».