Чалов установил личный рекорд результативности за сезон

Нападающий московского ЦСКА Федор Чалов стал автором победного гола в матче финала Пути РПЛ Кубка России против «Урала».
Напомним, что ответная встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу армейцев. Чалов забил гол на 57-й минуте.
Таким образом, 25-летний футболист установил личный рекорд результативности за сезон. В активе Федора 18 голов во всех турнирах.
До этого самым результативным сезоном для Чалова был 2018/19. Нападающий забил 15 мячей в чемпионате России и два в Лиге чемпионов УЕФА.
источник: «Советский спорт»