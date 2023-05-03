Федотов назвал заслуженной победу ЦСКА над «Уралом» в Кубке России

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов прокомментировал результат ответного финального матча пути РПЛ Кубка России, в котором его команда обыграла екатеринбургский «Урал».

«Мы увидели на поле команду, которая желала и очень хотела победить. Поздравляю с заслуженным выходом в главный финал. Футбол был хорош, держал всех в напряжении с первой до последней минуты. Мы были более предпочтительнее, победа ни у кого не вызывает сомнений, несмотря на то что неуверенно вышли на второй тайм», - приводит слова Федотова «Матч ТВ».

Игра в Екатеринбурге завершилась со счетом 2:1 в пользу команды Владимира Федотова.

В составе армейцев отличились Хесус Медина (45+3) и Федор Чалов (57).

У хозяев автором гола стал Рай Влут. Он реализовал пенальти на 51-й минуте.

Первый матч в Москве завершился со счетом 1:1. Соперник ЦСКА по суперфиналу определится позднее. Им может стать «Урал» если обыграет победителя встречи «Краснодар» - «Акрон».