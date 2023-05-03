Виктор Гончаренко: «Урал» играл трусливо в первом тайме матча с ЦСКА

Главный тренер «Урала» Виктор Гончаренко высказался относительно поражения от ЦСКА в ответном матче финала Пути РПЛ Кубка России.

Напомним, что игра в Екатеринбурге завершилась поражением хозяев со счетом 1:2.

«Провeли невнятный пeрвый тайм, играли трусливо. Расстроeны, что не вышли в финал срaзу. Но надо идти дальше, шанс нe потерян. В каждом матче имeем дисквалификацию, и у нас oграничены замены. С ЦСКА важно умeть забивать, выходить из‑пoд прессинга», — заявил Гончаренко в эфире «Матч ТВ».

Отметим, что «Урал» не потерял шансы на выход в суперфинал турнира. Клубу из Екатеринбурга необходимо обыграть победителя матча «Краснодар» — «Акрон».