ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Виктор Гончаренко: «Урал» играл трусливо в первом тайме матча с ЦСКА

Команды шесть раз встречались между собой в различных турнирах в текущем сезоне.
03 мая 2023 19:57
автор: Александр Поволоцкий

Главный тренер «Урала» Виктор Гончаренко высказался относительно поражения от ЦСКА в ответном матче финала Пути РПЛ Кубка России.

Напомним, что игра в Екатеринбурге завершилась поражением хозяев со счетом 1:2.

«Провeли невнятный пeрвый тайм, играли трусливо. Расстроeны, что не вышли в финал срaзу. Но надо идти дальше, шанс нe потерян. В каждом матче имeем дисквалификацию, и у нас oграничены замены. С ЦСКА важно умeть забивать, выходить из‑пoд прессинга», — заявил Гончаренко в эфире «Матч ТВ».

Отметим, что «Урал» не потерял шансы на выход в суперфинал турнира. Клубу из Екатеринбурга необходимо обыграть победителя матча «Краснодар» — «Акрон».

источник: Телеканал «Матч ТВ»
Первый тайм матча «Краснодар» - «Акрон» завершился нулевой ничьей
Первый тайм матча «Краснодар» - «Акрон» завершился нулевой ничьей
Команды не смогли распечатать ворота друг друга.
03.05.2023 20:20
Футбол
автор: Александр Шульгин
Онопко заявил, что молодые футболисты готовы приезжать в сборную России в условиях санкций
Национальная команда отстранена от турниров ФИФА и УЕФА.
03.05.2023 20:00
Футбол
автор: Максим Скороходов
Виктор Гончаренко: «Урал» играл трусливо в первом тайме матча с ЦСКА
Команды шесть раз встречались между собой в различных турнирах в текущем сезоне.
03.05.2023 19:57
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Федотов назвал заслуженной победу ЦСКА над «Уралом» в Кубке России
Федотов назвал заслуженной победу ЦСКА над «Уралом» в Кубке России
Армейцы стали первым участником суперфинала.
03.05.2023 19:42
Футбол
автор: Александр Шульгин
Чалов установил личный рекорд результативности за сезон
ЦСКА сыграет в финале Кубка страны.
03.05.2023 19:26
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
️Блогер Ковальчук стал спортивным директором академии «Ариса»
В составе главной команды играет Александр Кокорин.
03.05.2023 19:21
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
«Краснодар» и «Акрон» огласили стартовые составы на матч Кубка России
Игра стартует в 19:30 мск.
03.05.2023 19:00
Футбол
автор: Сергей Иванов
ЦСКА обыграл на выезде «Урал» и вышел в финал Кубка России
ЦСКА обыграл на выезде «Урал» и вышел в финал Кубка России
Команды могут вновь встретиться в решающем матче.
03.05.2023 18:57
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Иванов не стал назначать второй пенальти в ворота ЦСКА в матче с «Уралом» после видеопросмотра
Проигрывавший в противостоянии не потеряет шансов на трофей.
03.05.2023 18:44
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика