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Голы Паредеса и Влаховича принесли «Ювентусу» победу над «Лечче»

Туринский клуб прервал свою серию из четырех матчей без побед в Серии А.
03 мая 2023 20:57
автор: Сергей Иванов

Футболисты «Ювентуса» на своем поле обыграли «Лечче» (2:1) в матче 33-го тура чемпионата Италии.

Отметим, что в составе хозяев голы забили Леандро Паредес, отличившийся на 15-й минуте, а также Душан Влахович (41). Соперник ответил забитым мячом Ассана Сесая, удачно реализовавшего 11-метровый удар на 36-й минуте.

Таким образом, подопечные Массимилиано Аллегри набрали 63 очка и поднялись на второе место в турнирной таблице Серии А. «Лечче» идет 16-м (31 очко).

7 мая «Ювентус» в гостях сыграет против «Аталанты», а «Лечче» в тот же день у себя примет «Верону».

Чемпионат Италии

33-й тур

«Ювентус» – «Лечче» – 2:1 (2:1)

Голы: Паредес, 15. Влахович, 41 – Сесай, 36 (с пенальти)

источник: «Советский спорт»
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