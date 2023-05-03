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«Торино» на выезде обыграл «Сампдорию», Миранчук вышел на поле во втором тайме

Россиянин не отличился результативными действиями.
03 мая 2023 21:01
автор: Сергей Иванов

Матч 33-го тура чемпионата Италии «Сампдория» – «Торино» завершился победой туринской команды со счетом 2:0.

Отметим, что авторами забитых мячей в прошедшей встрече стали защитник Алессандро Буонджорно (31-я минута) и нападающий Пьетро Пеллегри (90+4).

Российский полузащитник «быков» Алексей Миранчук вышел на поле на 66-й минуте, не отличившись результативными действиями.

В данный момент «Торино» занимает 10-е место в турнирной таблице Серии А, набрав 45 очков. «Сампдория» идет 20-й (17 очков).

Чемпионат Италии

33-й тур

«Сампдория» – «Торино» – 0:2 (0:1)

Голы: Буонджорно, 31. Пеллегри, 90+4.

источник: «Советский спорт»
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