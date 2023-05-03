Холанд и Грилиш выйдут в стартовом составе «Манчестер Сити» на матч с «Вест Хэмом»

Стали известны стартовые составы «Манчестер Сити» и «Вест Хэма» на перенесенный матч 28-го тура чемпионата Англии.

Отметим, что встреча состоится в среду, 3 мая, на стадионе «Этихад». Начало в 22:00 мск. Главным арбитром игры был назначен Джон Брукс.

«Манчестер Сити»: Ортега, Аке, Стоунз, Уокер, Диаш, Родри, Грилиш, Силва, Альварес, Марез, Холанд.

«Вест Хэм»: Фабьянски, Цоуфал, Керер, Огбонна, Эмерсон, Крессуэлл, Форнальс, Пакета, Даунс, Боуэн, Антонио.

В данный момент подопечные Хосепа Гвардиолы занимают второе место в турнирной таблице АПЛ, набрав 76 очков. Отставание от лидирующего «Арсенала» составляет два очка. При этом у «горожан» две игры в запасе. «Вест Хэм» идет 15-м (34 очка).