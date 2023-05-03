«Краснодар» – «Акрон». Перед опасным штрафным тольяттинцев на стадионе отключилось электричество

В эти минуты проходит матч первого этапа финала Пути регионов Кубка России «Краснодаром» и «Акроном».

Отметим, что на 85-й минуте встречи перед опасным штрафным тольяттинской команды на стадионе погас свет. Спустя примерно минуту электричество было возвращено, и игра возобновилась.

В данный момент счет в матче 0:0. В случае ничейного результата победитель определится в серии пенальти.

Ранее в финал турнира вышел ЦСКА, обыгравший «Урал» со счетом 2:1 в Екатеринбурге. Первая игра завершилась вничью – 1:1.