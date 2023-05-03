Вратарь «Акрона» Сергей Волков признан лучшим игроком матча с «Краснодаром»

Голкипер тольяттинского «Акрона» Сергей Волков признан лучшим игроком финального матча пути регионов Кубка России.

За Волкова проголосовали 55% болельщиков, сообщает телеканал «Матч ТВ».

Основное время встречи завершилось со счетом 0:0. В серии 11-метровых точнее оказались хозяева (4:2).

Напомним, первым участником суперфинала стал ЦСКА, обыгравший команду Виктора Гончаренко (1:1, 1:2).

Однако «Урал» сохранил шансы на еще одну встречу с армейцами. Для этого ему нужно будет обыграть «Краснодар».