Сафонов признался, что его тактика на серию пенальти с «Акроном» не сработала

Голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов признался, что понятия не имел, как исполняют пенальти те футболисты тольяттинского «Акрона», которые вышли на серию послематчевых 11-метровых в финале пути регионов Кубка России.

«Я знал, куда бьют два‑три основных игрока, но их заменили. Так что наугад прыгал, и вроде как получилось», - приводит слова вратаря «быков» телеканал «Матч ТВ».

Основное время матча в Краснодаре завершилось вничью 0:0. В серии 11-метровых точнее оказались хозяева (4:2).

Напомним, первым участником суперфинала стал ЦСКА, обыгравший команду Виктора Гончаренко (1:1, 1:2).

Однако «Урал» сохранил шансы на еще одну встречу с армейцами. Для этого ему нужно будет обыграть «Краснодар».