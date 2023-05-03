В «Ростове» сообщили, что Дмитрий Кудряшов нанесёт символический удар в матче с «Факелом»

Пресс-служба «Ростова» опубликовала пост в соцсетях, в котором сообщается, что российский боксер Дмитрий Кудряшов нанесет первый символический удар в матче 26-го тура РПЛ с «Факелом».

– Привет, друзья, я Дмитрий Кудряшов, российский профессиональный боксёр. В эту субботу на матче «Ростов» – «Факел» нанесу первый символический удар по мячу. Увидимся на арене, – сказал Кудряшов в видеоролике.

Напомним, что игра между «Ростовом» и «Факелом» состоится 6 мая. Начало – в 19:00 мск.

В текущем сезоне подопечные Валерия Карпина занимают второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 50 очков. В свою очередь воронежская команда располагается на 14-й строчке (21 очко).