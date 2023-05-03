«Интер» в гостях крупно обыграл «Верону», забив шесть голов в ворота соперника

«Интер» разгромил «Верону» (6:0) в выездном матче 33-го тура чемпионата Италии.

Отметим, что в составе «нерадзурри» голы забили Хакан Чалханоглу (36-я минута), Эдин Джеко (37, 61) и Лаутаро Мартинес (55, 90+2). Еще один мяч был записан на форварда хозяев Адольфо Гайча (31), арендованного у ЦСКА.

Таким образом, подопечные Симоне Индзаги набрали 60 очков и расположились на четвертом месте в турнирной таблице Серии А. «Верона» идет 18-й (27 очков).

6 мая «Интер» отправится в гости к «Роме», а «Верона» днем позже на выезде встретится с «Лечче».

Чемпионат Италии

33-й тур

«Верона» – «Интер» – 0:6 (0:3)

Голы: Гайч, 31 (в свои ворота). Чалханоглу, 36. Джеко, 37. Мартинес, 55. Джеко, 61. Мартинес, 90+2.