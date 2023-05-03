«Рома» потеряла очки в матче с «Монцей»

«Рома» сыграла вничью с «Монцей» (1:1) в выездном матче 33-го тура чемпионата Италии.

Отметим, что в составе гостей гол забил нападающий Стефан Эль-Шаарави, отличившийся на 24-й минуте. Хозяева ответили забитым мячом защитника Луки Кальдиролы (39).

На 95-й минуте с поля был удален защитник римлян Зеки Челик.

В данный момент римский клуб набрал 58 очков и расположился на седьмом месте в турнирной таблице Серии А. «Монца» идет десятой (45 очков).

6 мая «Рома» на своем поле примет «Интер», а «Монца» днем позже отправится в гости к «Торино».

Чемпионат Италии

33-й тур

«Монца» – «Рома» – 1:1 (1:1)

Голы: Кальдирола, 39 – Эль-Шаарави, 24.

Удаление: Челик, 90+5.