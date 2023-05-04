«Лацио» оказался сильнее «Сассуоло» и вернулся на второе место в таблице Серии А

«Лацио» дома победил «Сассуоло» (2:0) в матче 33-го тура чемпионата Италии.

Авторами забитых мячей в прошедшей встрече стали атакующий полузащитник «орлов» Фелипе Андерсон (14-я минута) и хавбек Тома Башич (90+2).

Отметим, что римский клуб поднялся на второе место в турнирной таблице Серии А, набрав 64 очка. «Сассуоло» располагается на 12-й строчке (43 очка).

6 мая «Лацио» дома сыграет с «Миланом», а «Сассуоло» двумя днями позже у себя примет «Болонью».

Чемпионат Италии

33-й тур

«Лацио» – «Сассуоло» – 2:0 (1:0)

Голы: Андерсон, 14. Башич, 90+2.