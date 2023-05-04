«Милан» в добавленное время ушел от домашнего поражения в матче с «Кремонезе»

«Милан» потерял очки в домашнем матче с «Кремонезе» (1:1) в рамках 33-го тура чемпионата Италии.

Гости открыли счет на 77-й минуте усилиями Давида Окереке. В самой концовке встречи хозяевам удалось добиться ничейного результата. Гол забил Жуниор Мессиас (90+3).

На 96-й минуте с поля был удален хавбек гостевой команды Чарльз Пикель.

Таким образом, россонери расположились на шестом месте в турнирной таблице Серии А, набрав 58 очков. «Кремонезе» идет 19-м (21 очко).

6 мая «Милан» сыграет дома против «Лацио», а «Кремонезе» в тот же день у себя примет «Специю».

Чемпионат Италии

33-й тур

«Милан» – «Кремонезе» – 1:1 (0:0)

Голы: Мессиас, 90+3 – Окереке, 77.

Удаление: Пикель, 90+6.