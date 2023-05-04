Дубль Гризманна помог «Атлетико» разгромить «Кадис» и опередить «Реал» в таблице Ла Лиги

Футболисты «Атлетико» одержали домашнюю победу над «Кадисом» (5:1) в матче 33-го тура чемпионата Испании.

Одним из главных героев прошедшей встречи стал нападающий мадридцев Антуан Гризманн, оформивший дубль на 2-й и 27-й минутах. По голу забили Альваро Мората (49), Янник Карраско (57, с пенальти) и Науэль Молина (73). Гости ответили забитым мячом Чоко Лосано (72).

Благодаря сегодняшней победе подопечные Диего Симеоне с 69 набранными очками поднялись на второе место, опередив «Реал» (68 очков). «Кадис» идет 15-м (35 очков).

14 мая «Атлетико» на выезде встретится с «Эльче», а «Кадис» двумя днями ранее отправится в гости к «Мальорке».

Чемпионат Испании

33-й тур

«Атлетико» – «Кадис» – 5:1 (2:0)

Голы: Гризманн, 2, 27. Мората, 49. Карраско, 57 (с пенальти). Молина, 73 – Лосано, 72.