Фанаты «Ливерпуля» выкрикивали оскорбления о коронации Карла III

Болельщики «Ливерпуля» скандировали оскорбительные кричалки о коронации короля Великобритании Карла III во время матча с «Фулхэмом», сообщает в Twitter журналист Джеймс Пирс.

Инцидент произошел во время перенесенного домашнего поединка команды 28-го тура АПЛ против «Фулхэма», завершившегося победой хозяев со счетом 1:0.

Автором единственного гола стал Мохамед Салах: египетский форвард отличился с пенальти на 39-й минуте.

Таким образом, команда Юргена Клоппа набрала 59 очков и занимает 5-е место в турнирной таблице. У «дачников» – 45 очков и 10-я позиция.

Напомним, Карл III унаследовал британский престол после смерти королевы Елизаветы II.