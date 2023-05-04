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Боули обратился к фанатам «Челси» на фоне провального выступления в нынешнем сезоне

Владелец клуба пообещал исправить ситуацию.
Боули обратился к фанатам «Челси» на фоне провального выступления в нынешнем сезоне
04 мая 2023 09:15
автор: Артур Гичунцев
автор фото: Getty Images

Владелец «Челси» Тодд Боули высказался на фоне провального выступления команды в нынешнем сезоне.

По словам бизнесмена, новое руководство делает все, чтоб лондонский клуб добивался самых высоких результатов, однако, этот процесс занимает много времени, поэтому болельщикам следует набраться терпения.

«Мы понимаем требовательность фанатов: они хотят побеждать, мы понимаем. Мы тоже хотим побеждать, но мы сразу думали о нашем проекте как о долгосрочном. Мы придерживаемся долгосрочного плана и верим, что сможем выйти на правильный путь. Мы часть лучшей лиги в мире, мы находимся в лучшем, по моему мнению, городе мира, у нас отличный район в одном из лучших городов мира», – заявил Боули, чьи слова приводит Daily Mail.

В данный момент «Челси» занимает 12-е место в АПЛ, набрав 39 очков. Команда не побеждала с 12 марта 2023 года и идет на серии из четырех поражений кряду.

источник: «Советский спорт»
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