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В «ПСЖ» отреагировали на акцию фанатов, направленную против Месси, Неймара и аль-Хелаифи

Группа болельщиков считает, что клуб нуждается в переменах.
04 мая 2023 09:34
автор: Артур Гичунцев

Группа болельщиков «ПСЖ» устроила акцию у офиса клуба, направленную против некоторых футболистов, а также президента Нассера аль-Хелаифи.

Фанаты призвали руководство избавиться от нападающего Лионеля Месси, форварда Неймара, а также полузащитника Марко Верратти. Более того, болельщики выкрикивали оскорбительные высказывания в адрес Месси, который уехал в Саудовскую Аравию без разрешения руководства. Аль-Хелаифи же фанаты призвали покинуть должность президента.

«Пари Сен-Жермен» решительным образом осуждает невыносимые и оскорбительные действия небольшой группы лиц, которые имели место в среду. Какими бы ни были противоречия, никто не может оправдать подобных действий. Клуб оказывает полную поддержку игрокам, руководству и всем, кто пострадал от этого постыдного поведения», – сказано в сообщении пресс-службы.

источник: «Советский спорт»
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