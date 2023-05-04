В «ПСЖ» отреагировали на акцию фанатов, направленную против Месси, Неймара и аль-Хелаифи

Группа болельщиков «ПСЖ» устроила акцию у офиса клуба, направленную против некоторых футболистов, а также президента Нассера аль-Хелаифи.

Фанаты призвали руководство избавиться от нападающего Лионеля Месси, форварда Неймара, а также полузащитника Марко Верратти. Более того, болельщики выкрикивали оскорбительные высказывания в адрес Месси, который уехал в Саудовскую Аравию без разрешения руководства. Аль-Хелаифи же фанаты призвали покинуть должность президента.

«Пари Сен-Жермен» решительным образом осуждает невыносимые и оскорбительные действия небольшой группы лиц, которые имели место в среду. Какими бы ни были противоречия, никто не может оправдать подобных действий. Клуб оказывает полную поддержку игрокам, руководству и всем, кто пострадал от этого постыдного поведения», – сказано в сообщении пресс-службы.