Тренер «Акрона» Калешин назвал несправедливой новую формулу Кубка России

Главный тренер тольяттинского «Акрона» Евгений Калешин объяснил, почему считает новую формулу Кубка России несправедливой по отношению к участникам не из РПЛ.

«Участники находятся в неравных условиях. Одно дело - играть на вылет. В этом случае применяется особый подход, ты понимаешь, что не вправе ошибиться. А когда у тебя есть шанс на ошибку, акценты расставлены по‑другому. Да, Россия не участвует в еврокубках, поэтому командам РПЛ нужны дополнительные встречи, но, надеюсь, что рано или поздно справедливая формула вернется. Из Кубка надо выбивать. Раньше мы выбивали - сегодня выбили нас», - приводит слова наставника телеканал «Матч ТВ».

Напомним, накануне «Акрон» в серии послематчевых пенальти уступил в гостях «Краснодару» и выбыл из розыгрыша.

При текущем формате плей-офф турнира разбит на путь регионов и путь РПЛ. При этом команды, вылетающие из пути РПЛ, получают дополнительный шанс в пути регионов. Таким образом, во второй части сетки количество матчей и соперников возрастает. В тоже время, представители пути регионов проводят по одному матчу с каждым соперником, в то время, как команды РПЛ в каждом раунде ждет двухматчевое противостояние.