Гендиректор «Акрона» заявил, что команда достойна памятника за выступление в Кубке России

Генеральный директор тольяттинского «Акрона» Алексей Власов подвел итоги выступлению команды в Кубке России-2022/23.

«Наша команда выглядела очень достойно. Игра с «Краснодаром» была равной. Если в целом подводить итоги, можно отметить факт, что в основное время мы не проиграли никому и выбили семь клубов. Безусловно, вся команда и тренерский штаб в том числе, достойны памятника у стадиона!», - приводит слова Власова Sport24.ru.

Также он отметил, что задача команды на оставшуюся часть сезона - занять как можно более высокое место в турнирной таблице Первой лиги.

Накануне в финале пути регионов «Акрон» в серии пенальти уступил «Краснодару».