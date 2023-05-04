В Испании сообщили, когда Месси вернется в «Барселону»

Форвард «ПСЖ» Лионель Месси готов вернуться в «Барселону». Об этом пишет Marca.

По данным источника, в руководстве сине-гранатовых уверены, что смогут выполнить его требования по контракту. Ожидается, что 35-летний нападающий станет игроком каталонцев в июле 2023 года.

Ранее сообщалось, что Месси отказался продлевать контракт с «ПСЖ», истекающий 30 июня. Кроме того, он попал под санкции клуба за самовольный отъезд в Саудовскую Аравию: аргентинца отстранили от команды сроком на две недели.