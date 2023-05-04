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Отец Месси ведет переговоры о переходе форварда в «Интер Майами»

Будущее 35-летнего футболиста туманно.
Отец Месси ведет переговоры о переходе форварда в «Интер Майами»
04 мая 2023 12:25
автор: Максим Скороходов
автор фото: Getty Images

Хорхе Месси, отец нападающего «ПСЖ Лионеля Месси, в скором времени должен провести встречу с владельцем клуба MLS «Интер Майами» Хорхе Масом.

По данном журналиста Джанлука Ди Марцио, американский клуб несколько месяцев ведет переговоры о переходе 35-летнего форварда, но так и не смог получить согласие.

Ранее сообщалось, что Месси отказался продлевать контракт с «ПСЖ», истекающий 30 июня. Кроме того, он попал под санкции клуба за самовольный отъезд в Саудовскую Аравию: аргентинца отстранили от команды сроком на две недели.

источник: Сайт журналиста Sky Italia Джанлуки Ди Марцио
Отец Месси ведет переговоры о переходе форварда в «Интер Майами»
Отец Месси ведет переговоры о переходе форварда в «Интер Майами»
Будущее 35-летнего футболиста туманно.
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