Отец Месси ведет переговоры о переходе форварда в «Интер Майами»

Хорхе Месси, отец нападающего «ПСЖ Лионеля Месси, в скором времени должен провести встречу с владельцем клуба MLS «Интер Майами» Хорхе Масом.

По данном журналиста Джанлука Ди Марцио, американский клуб несколько месяцев ведет переговоры о переходе 35-летнего форварда, но так и не смог получить согласие.

Ранее сообщалось, что Месси отказался продлевать контракт с «ПСЖ», истекающий 30 июня. Кроме того, он попал под санкции клуба за самовольный отъезд в Саудовскую Аравию: аргентинца отстранили от команды сроком на две недели.