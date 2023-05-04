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Раскрыто будущее главного тренера «Динамо» Йокановича

Сербский специалист перед началом подписал контракт на год с опцией продления.
Раскрыто будущее главного тренера «Динамо» Йокановича
04 мая 2023 13:04
автор: Максим Скороходов
автор фото: ФК "Динамо" (Москва)

Московское «Динамо» не продлит контракт с главным тренером Славишей Йокановичем, сообщает Sport24.ru.

54-летний специалист не справился с поставленными перед ним задачами и вернется на родину, он может возглавить «Партизан» или сборную Сербии, также Йоканович рассматривает варианты из Катара и Саудовской Аравии.

Напомним, что перед «Динамо» были поставлены задачи выйти в финал Кубка России и завершить чемпионат страны в тройке сильнейших. Из Кубка бело-голубые выбыли, проиграв «Акрону» по пенальти, а от третьего места РПЛ они отстают на десять очков за пять туров до конца турнира.

источник: Sport24.ru
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