Раскрыто будущее главного тренера «Динамо» Йокановича

Московское «Динамо» не продлит контракт с главным тренером Славишей Йокановичем, сообщает Sport24.ru.

54-летний специалист не справился с поставленными перед ним задачами и вернется на родину, он может возглавить «Партизан» или сборную Сербии, также Йоканович рассматривает варианты из Катара и Саудовской Аравии.

Напомним, что перед «Динамо» были поставлены задачи выйти в финал Кубка России и завершить чемпионат страны в тройке сильнейших. Из Кубка бело-голубые выбыли, проиграв «Акрону» по пенальти, а от третьего места РПЛ они отстают на десять очков за пять туров до конца турнира.