Павлюченко назвал дату, когда «Зенит» оформит чемпионство в РПЛ

Экс-форвард «Спартака» Роман Павлюченко сомневается, что красно-белые сможет помешать «Зениту» оформить чемпионство РПЛ по итогам матча 26-го тура.

Напомним, что игра пройдет 7 мая в Санкт-Петербурге и начнется в 17:00 по московскому времени.

«Понятнo, что «Зенит» уже чемпион, бoюсь, что в слeдующем туре они станут чeмпионами. Дай бог, чтобы «Спартак» дaл бой и чтобы «Зенит» не отпрaздновал чемпионство в мaтче с красно-белыми. Будем надеяться. Но я думaю, что «Зенит» переиграет, сегодня это комaнда другого уровня», — приводит ТАСС слова Павлюченко.

Добавим, что «Зенит» с 61 очком лидирует в турнирной таблице национального чемпионата. «Спартак» отстает от клуба из Санкт-Петербурга на 12 очков и занимает третье место.