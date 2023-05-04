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«Матч ТВ» перестанет использовать дроны на матчах РПЛ после атаки БПЛА на Кремль

Ближайший матч чемпионата состоится 6 мая.
«Матч ТВ» перестанет использовать дроны на матчах РПЛ после атаки БПЛА на Кремль
04 мая 2023 15:10
автор: Александр Поволоцкий
автор фото: РИА Новости

«Матч ТВ» вынужден прекратить использовать дроны для съемок матчей чемпионата РПЛ.

Как сообщает «РБ-Спорт» со ссылкой на пресс-службу телеканала, решение принято из-за атаки беспилотных летательных аппаратов на Кремль. Инцидент произошел в ночь на 3 мая.

Напомним, что ранее запрет на запуск дронов ввели власти Москвы, Московской области, а также Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

«Безуслoвно, запрет на использование беспилoтных летательных аппаратов, введeнный в регионах нашей страны, распространяeтся и на нашу работу в рaмках производства трансляций. При этом мы убeждены, что качество самиx трансляций от этого не пострaдает, мы по-прежнему намeрены производить футбольныe и иные трансляции по самым высoким стандартам», - говорится в заявлении пресс-службы «Матч ТВ».

Отметим, что в результате атаки БПЛА на Кремль никто не пострадал.

Добавим, что в таблице РПЛ лидирует «Зенит», набрав 61 очко в 25 матчах.

источник: «РБ-Спорт»
«Матч ТВ» перестанет использовать дроны на матчах РПЛ после атаки БПЛА на Кремль
«Матч ТВ» перестанет использовать дроны на матчах РПЛ после атаки БПЛА на Кремль
Ближайший матч чемпионата состоится 6 мая.
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