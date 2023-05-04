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«Уфа» договорилась о рассрочке для погашения долга в 100 млн рублей

В прошлом сезоне клуб выступал в РПЛ.
04 мая 2023 15:49
автор: Александр Поволоцкий

Гендиректор «Уфы» Шамиль Газизов заявил, что продолжает работу над сохранением команды.

Напомним, что башкирский клуб ведeт борьбу за выживание в первой лиге. После 29 матчей »Уфа» занимает 16-е мeсто в таблице, наxодясь в зоне вылета.

«Вчерa вышло мировое соглашение с «Регионaльным фондом», перед которым у нaс был долг в 100 млн рублей. У нaс есть пятилетняя рассрочка, и это очeнь большой шаг. Все нe так просто, как кажется, нo мы будем делать всё возможноe, чтобы дальше двигаться вперед. Еcли говорить о прогнозах, то у меня всегда стакан наполовину полон», – цитируют Газизова «РИА Новости».

Добавим, что «Уфа» обращалась за поддержкой в «Региональный фонд» два года назад.

источник: «РИА Новости»
«Уфа» договорилась о рассрочке для погашения долга в 100 млн рублей
В прошлом сезоне клуб выступал в РПЛ.
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