«Позор, отвратительная игра». Невилл - о матче «Челси» против «Арсенала»

Экс-защитник сборной Англии Гари Невилл подверг критике игру «Челси» в матче 34-го тура АПЛ с «Арсеналом».

Напомним, что лондонское дерби завершилось победой «канониров» со счетом 3:1.

«Отвратительная игра в исполнении «Челси». Еще ни разу не видел, чтобы настолько сильная на бумаге команда играла так плохо. В первом тайме была полнейшая разруха. Футболистам такого уровня нельзя опускаться так низко. Это выступление игроков «Челси» можно назвать позором», — приводит Sky Sports слова Невилла.

Добавим, что «синие» занимают 12-е место в турнирной таблице чемпионата АПЛ. В активе «Челси» 39 очков.