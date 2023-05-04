ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Уткин признался, что сочувствует всем фанатам, которые болеют за «Динамо»

По словам 51-летнего журналиста, бело-голубые в этом сезоне выступают нестабильно.
04 мая 2023 16:29
автор: Глеб Шевяков

Российский комментатор Василий Уткин поделился мнением о выступлении «Динамо» в нынешнем сезоне.

Отметим, что в 25-м туре РПЛ состоялся матч столетия московского клуба против «Факела» (0:2).

«Что может быть более прозаичным, чем поражение московского «Динамо» в матче своего столетия. В основном, юбилейные игры футбольных команд удаются, но только не в случае с «Динамо». Сложилось впечатление, что футболисты этого клуба забыли, что они вышли на поле играть в футбол. Это ведь особенный матч, в котором легко взорваться. Однако «Динамо» подумало, что может и не стоило этот матч играть. В любом случае, хочется надеется, что «Динамо» воскреснет. В данный момент они лишь подтвердили свою репутацию. Дорогие друзья, фанаты «Динамо» я сочувствую вам от всей глубины моей души. А она у меня большая, так как я сам немаленький. Все-таки это интересная команда, которая способна выбить «Зенит» из Кубка России, а затем там же «Акрону» проиграть», – заявил Уткин на своем личном Youtube-канале.

Напомним, что в настоящее время «Динамо» располагается на седьмой строчке в турнирной таблице чемпионата России, набрав 39 очков после 25 матчей.

Стало известно, кого может продать «Барселона» ради возвращения Месси 
Сине-гранатовые также определились со списком неприкасаемых футболистов. 
04.05.2023 17:11
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Ярошик заявил, что тяжело воспринял свой переход в ЦСКА 
Чешский игрок выступал за армейцев с 2003 по 2005 годы.
04.05.2023 16:49
Футбол
автор: Глеб Шевяков
«Позор, отвратительная игра». Невилл - о матче «Челси» против «Арсенала»
Команда под руководством Фрэнка Лэмпарда проиграла шесть матчей из шести.
04.05.2023 16:33
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Уткин признался, что сочувствует всем фанатам, которые болеют за «Динамо»
По словам 51-летнего журналиста, бело-голубые в этом сезоне выступают нестабильно.
04.05.2023 16:29
Футбол
автор: Глеб Шевяков
«Уфа» договорилась о рассрочке для погашения долга в 100 млн рублей
В прошлом сезоне клуб выступал в РПЛ.
04.05.2023 15:49
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
«Матч ТВ» перестанет использовать дроны на матчах РПЛ после атаки БПЛА на Кремль
«Матч ТВ» перестанет использовать дроны на матчах РПЛ после атаки БПЛА на Кремль
Ближайший матч чемпионата состоится 6 мая.
04.05.2023 15:15
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Названа дата и время начала матча в Кубка России «Краснодар» - «Урал»
Названа дата и время начала матча в Кубка России «Краснодар» - «Урал»
Команды определят второго суперфиналиста турнира.
04.05.2023 14:56
Футбол
автор: Максим Скороходов
«ПСЖ» усилил охрану домов Месси и еще двоих игроков из-за протестов фанатов
«ПСЖ» усилил охрану домов Месси и еще двоих игроков из-за протестов фанатов
Клуб не продлевать контракт с аргентинским нападающим.
04.05.2023 14:19
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Канчельскис рассказал, с каким настроем команды РПЛ подходят к матчам против «Спартака»
Красно-белые занимают третье место в таблице, набрав 49 очков.
04.05.2023 14:01
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика