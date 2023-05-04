Уткин признался, что сочувствует всем фанатам, которые болеют за «Динамо»

Российский комментатор Василий Уткин поделился мнением о выступлении «Динамо» в нынешнем сезоне.

Отметим, что в 25-м туре РПЛ состоялся матч столетия московского клуба против «Факела» (0:2).

«Что может быть более прозаичным, чем поражение московского «Динамо» в матче своего столетия. В основном, юбилейные игры футбольных команд удаются, но только не в случае с «Динамо». Сложилось впечатление, что футболисты этого клуба забыли, что они вышли на поле играть в футбол. Это ведь особенный матч, в котором легко взорваться. Однако «Динамо» подумало, что может и не стоило этот матч играть. В любом случае, хочется надеется, что «Динамо» воскреснет. В данный момент они лишь подтвердили свою репутацию. Дорогие друзья, фанаты «Динамо» я сочувствую вам от всей глубины моей души. А она у меня большая, так как я сам немаленький. Все-таки это интересная команда, которая способна выбить «Зенит» из Кубка России, а затем там же «Акрону» проиграть», – заявил Уткин на своем личном Youtube-канале.

Напомним, что в настоящее время «Динамо» располагается на седьмой строчке в турнирной таблице чемпионата России, набрав 39 очков после 25 матчей.