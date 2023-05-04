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Ярошик заявил, что тяжело воспринял свой переход в ЦСКА 

Чешский игрок выступал за армейцев с 2003 по 2005 годы.
04 мая 2023 16:49
автор: Глеб Шевяков

Бывший полузащитник ЦСКА Иржи Ярошик признался, что сначала был расстроен своим переход в московскую команду.

У меня остались воспоминания о том, как мы прибыли в офис президента клуба, который располагался в не очень красивом здании. Так как я не был хорош в русском языке, учил его всего два года, я не смог активно принимать участие в переговорах с Евегнием Гинером и своими агентами. Мне кажется, что мои представители не понимали даже, что это за клуб. Могу предположить, что ЦСКА даже доплатил им, чтобы они убедили меня подписать пятилетнее соглашение. Когда агенты улетели, я остался один в Москве. Тут было очень холодно, шел снег. Сообщил новости своим близким. Я был расстроен, на душе была печаль, я даже позволил себе заплакать. Потому что был далеко от семьи. Моей мечтой была Европа, не Россия. Тяжелый период, однако спустя какое-то время, все пошло на лад и я прекрасно себя чувствовал», — приводит слова Ярошика Metaratings.ru.

Добавим, что всего в составе ЦСКА Ярошик сыграл 75 встреч, отличился 16-ю забитыми мячами и пятью ассистами. В 2005 чешский игрок перебрался в «Челси».

источник: Metaratings.ru
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