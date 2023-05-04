Стало известно, кого может продать «Барселона» ради возвращения Месси 

Руководству «Барселоны» необходимо сократить заработную ведомость команды на 205 миллионов евро ради заключения контракта с форвардом «ПСЖ» Лионелем Месси. Об этом сообщает AS.

Как утверждает источник, каталонский клуб вынужден пойти на сокращение зарплат в соглашениях вратаря Марка-Андре тер Штегена, защитника Жорди Альбы и полузащитника Френки де Йонга, либо рассмотреть возможность их продажи. Кроме того, сине-гранатовые должны избавиться от Серхио Бускетса, Феррана Торреса и Нико Гонсалеса.

Сообщается, что в «Барселона» ни при каких обстоятельствах не будут продавать защитников Рональда Араухо и Жюль Кунде, хавбеков Гави и Педри, а также форварда команды Роберта Левандовски.

Напомним, что Месси выступает за «ПСЖ» с августа 2021 года. Его контракт с парижанами истекает ближайшим летом.