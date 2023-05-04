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Канчельскис считает, что «Динамо» стоит отправить Йокановича в отставку 

По словам 54-летнего специалиста, московскому клубу стоит обратить внимание на отечественных тренеров.
04 мая 2023 17:43
автор: Глеб Шевяков

Бывший игрок сборной России Андрей Канчельскис высказался о возможном увольнении Славиши Йокановича с должности главного тренера «Динамо» по завершении нынешнего сезона.

«Мне кажется, что это верное решение. В нашей стране есть специалисты такого же класса, как в Сербии. Лучше нанять российского тренера, который способен давать результат. Однако решение остается за руководством «Динамо». В современном мире с наставником расстаются, если у него не получается добывать результат. В «Химках» в этом плане вообще поставлен рекорд. Возможно, боссам клуба хватило одного сезона, чтобы сделать вывод по навыкам специалиста», — приводит слова Канчельскиса «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Йоканович руководит «Динамо» с лета 2022 года. В текущем сезоне под его руководством бело-голубые располагаются на седьмом месте, имея в своем активе 39 очков после 25 проведенных встреч.

В следующем туре чемпионата подопечные Йокановича проведут гостевой матч против «Химок» (6 мая).

источник: «Спорт-Экспресс»
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