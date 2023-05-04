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«Удинезе» – «Наполи»: смогут ли подопечные Спаллетти досрочно стать чемпионами Италии?

Игра состоится сегодня и начнется в 21:45 по московскому времени.
«Удинезе» – «Наполи»: смогут ли подопечные Спаллетти досрочно стать чемпионами Италии?
04 мая 2023 17:59
автор: Глеб Шевяков
автор фото: Getty Images

Сегодня, 3 мая «Наполи» сыграет на выезде с «Удинезе» в матче 33-го тура Серии А, в котором неаполитанцы могут досрочно завоевать Скудетто.

Отметим, что ранее «Лацио», идущий на втором месте в турнирной таблице чемпионата Италии (64 очка), одержал победу над «Сассуоло» (2:0), однако отрыв от первой строчки станет недосягаемым в случае победы команды Лучано Спаллетти в сегодняшней игре.

Добавим, что очная встреча между «Удинезе» и «Наполи» пройдет сегодня, 4 мая, на «Дачия Арене» в Удине. Начало матча - 21:45 мск.

Напомним, что в настоящее время неаполитанцы набрали 79 очков после 32-х проведенных матчей в турнирной таблице Серии А.

источник: «Советский спорт»
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