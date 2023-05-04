Гуренко восхитился адаптацией Дзюбы в «Локомотиве»

Бывший защитник «Локомотива» Сергей Гуренко поделился мнением о выступлении нападающего красно-зеленых Артема Дзюбы в нынешнем сезоне.

«Он прекрасно вписался в команду. Сейчас Артем один из сильнейших форвардов в России. Он таранный нападающий, который способен удерживать мяч и успешно проявлять себя в единоборствах и у которого, кроме форварда «Ростова» Комличенко нет конкурентов. Безусловно, Дзюба – находка для «Локомотива». Стоит признать, что он играет ярче в матчах против команд слабее классом, потому что в таких играх ему чаще достоется мяч после подач и прострелов. Это его футбол», — приводит слова Гуренко «Матч ТВ».

Напомним, что Дзюба присоединился к «Локомотиву» в феврале 2023 года. В текущем сезоне за московский клуб он сыграл десять матчей, забил восемь голов и отдал четыре результативные передачи.