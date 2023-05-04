Стало известно, кто получил звание мастера спорта России в составе «Краснодара»

Восемь выпускников академии «Краснодара» и трое игроков главной команды получили новые спортивные звания.

Как сообщает пресс-служба «быков», мастерами спорта России стали:

голкиперы: Матвей Сафонов и Денис Адамов;

защитники: Вячеслав Литвинов, Сергей Петров, Егор Сорокин и Олег Исаенко;

полузащитники: Александр Черников, Вячеслав Якимов, Никита Кривцов;

нападающие: Ираклий Манелов и Дмитрий Воробьев.

Напомним, что на это звание претендуют футболисты, занявшие 1–4‑е места в Кубке страны и национальном чемпионате. Им необходимо отыграть как минимум 30 процентов матчей в турнирах.

Добавим, что «Краснодар» в минувшем финишировал четвертым в чемпионате РПЛ.