Полузащитник ЦСКА Обляков назвал команду, с которой хотел бы сыграть в суперфинале Кубка России

Полузащитник ЦСКА Иван Обляков ответил на вопрос, с кем бы он хотел сыграть в суперфинале Кубка России.

Армейцы пробились в него через верхнюю сетку турнира путь РПЛ, победив в ее финале «Урал» в двухматчевом противостоянии (1:1, 2:1).

«В сезоне сыграли с «Уралом» шесть матчей. У нас как в хоккее. Хотя счет и не 3–3, но нужен седьмой матч, он станет красивым завершением сезона. Наверное, матч станет историческим событием, вряд ли кто‑то еще играл семь матчей в одном сезоне с одной командой», - приводит «Матч ТВ» слова Облякова.

Напомним, что «Урал» и ЦСКА также играли друг с другом на групповом этапе Кубка России.

«Шмели» опустились в нижнюю сетку турнира путь регионов, где в решающем матче сыграют в гостях с «Краснодаром». Победитель противостояния определится в одной игре и выйдет в суперфинал Кубка России, 11 июня в «Лужниках» встретится с ЦСКА.