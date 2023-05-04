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«Слишком большой вызов». Гути – о возможном возвращении Месси в «Барселону»

Бывший испанский футболист считает, что аргентинец уже добился всего в составе каталонского клуба.
04 мая 2023 18:28
автор: Глеб Шевяков

Экс-хавбек «Реала» Гути высказался насчет потенциального возвращения форварда «ПСЖ» Лионеля Месси в «Барселону».

«На месте Месси, я бы не возвращался в «Барселону». Он достиг с этой командой всего, чего можно было достичь. В настоящее время это слишком большой вызов. Даже с ним «Барселона» в своей нынешней ситуации не способна бороться за Лигу чемпионов», — приводит слова Гути El Chiringuito.

Напомним, что Месси играл за «Барселону» с 2005 по 2021 годы, а затем перешел в «ПСЖ» на правах свободного агента. Его контракт с парижанами истекает ближайшим летом. В текущем сезоне за команду Кристофа Гальте 35-летний игрок сыграл 37 матчей, забил 20 голов и отдал 19 результативных передач.

источник: El Chiringuito TV
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