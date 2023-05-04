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Галтье хочет, чтобы Месси остался в «ПСЖ» вопреки протестам фанатов

Срок действия контракта истекает в конце июня.
04 мая 2023 18:53
автор: Александр Поволоцкий

Главный тренер «ПСЖ» Кристоф Галтье надеется, что форвард команды Лионель Месси продолжит играть за клуб.

Напомним, что 35-летний футболист улетел в Саудовскую Аравию после поражения от «Лорьяна» (1:3). После этого руководство «ПСЖ» отстранило аргентинца от работы с командой на две недели.

Как сообщает RMC Sport, Галтье не против выпускать Лионеля в старте после его возвращения к занятиям с командой.

Ранее стало известно о дополнительной охране дома Месси из-за протеста фанатов.

В текущем сезоне форвард провел 37 матчей, в которых забил 20 голов и отдал 19 результативных передач.

источник: RMC Sport
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