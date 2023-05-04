«Спартак» проявляет интерес к футболисту «Атлетико Тальерес» Гарро

Руководство «Спартака» рассматривает возможность приобретения полузащитника «Атлетико Тальерес» Родриго Гарро. Об этом сообщает Metaratings.ru.

По информации источника, красно-белые намерены попытаться приобрести 25-летнего футболиста в следующее летнее трансферное окно. Согласно порталу Transfermarkt его рыночная стоимость оценивается в четыре с половиной миллионов евро.

Добавим, что Гарро выступает за «Атлетико» с января прошлого года. В текущем сезоне в составе аргентинского клуба он принял участие в 14 встречах, в которых отличился двумя забитыми мячами и тремя ассистами.