«Ростов» не станет выкупать Сильянова у «Локомотива» 

Фланговый защитник «Локомотива» Александр Сильянов, выступающий на правах аренды за «Ростов», вернется в московский клуб по завершении нынешнего сезона РПЛ. Об этом сообщает «Чемпионат», со ссылкой на свой источник.

По информации источника, сине-желтые были обязаны сообщить о намерении выкупить российского футболиста за фиксированную сумму у «железнодорожников» до 1 мая, однако не сделали этого. Сообщается, что 22-летний игрок желает вернуться в стан красно-зеленых и бороться за место в основном составе в следующем сезоне.

Добавим, что в текущем сезоне за «Ростов» Сильянов сыграл в 32 встречах, забил два гола и отдал одну результативную передачу.

В марте 2023 года он был впервые вызван в сборную России на контрольные встречи с национальными командами с Ираном и Ираком.