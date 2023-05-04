Два клуба АПЛ интересуются Торресом

Полузащитник «Барселоны» Ферране Торресе может продолжить карьеру в чемпионате Англии.

Как сообщает talkSPORT, в услугах 23-летнего футболиста заинтересованы «Арсенал» и «Астон Вилла». С Торресом знаком главный тренер «канониров» Микель Артета. Они вместе работали в «Манчестер Сити».

«Горожане» планируют назначить директором клуба Матеу Алемани. Специалист недавно покинул «Барселону».

В текущем сезоне Ферран отыграл 29 матчей, в которых забил четыре мяча и отдал один голевой пас.