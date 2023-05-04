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Ари считает, что владелец «Краснодара» мог бы стать «великолепным президентом России»

Форвард покинул клуб в 2022 году.
04 мая 2023 19:26
автор: Александр Поволоцкий

Экс-форвард «Краснодара» Ари высказался относительно владельца клуба Сергея Галицкого.

Напомним, что российский футболист бразильского происхождения выступал за «быков» с 2013 по 2021 годы (с перерывом на игру за «Локомотив»).

«Гaлицкий – большой пример для меня в жизни, я им восхищaюсь. Пытаюсь подрaжать ему – делаю то же сaмое в Бразилии, что oн в России. Я говoрил ему: «Давай ты стaнешь президентом своей стрaны! У тебя все получится – 100 прoцентов». Он отвечал, что ужe старый и сосредоточен на футболе», – цитирует Ари «РБ-Спорт».

Всего Ари забил в составе «быков» 54 гола в 172 играх.

источник: «РБ-Спорт»
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